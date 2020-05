Ťažko uveriť: novinárska etika nakazená vírusom?

Nik rozumný nechce, aby médiá spievali výhradne oslavné ódy a prehliadali chyby či komunikačné prešľapy novej vlády.

Ťažko ale uveriť, čo sú schopní vyprodukovať niektorí uznávaní redaktori niektorých rešpektovaných periodík na adresu nového premiéra a jeho tímu.

V nedávnej minulosti si novinári vypočuli od vtedajších mocipánov nadávky typu "presstitúti" - nezaslúžene. Robili dobre svoju robotu, keď im nedali dýchať. Išli im po krku za množstvo zlodejín, špinavostí, klamstiev. Išli im po čiernych dušiach, ktoré dodnes netušia, že existuje niečo ako morálka či svedomie.

Dnes sa myšlienky na toto pomenovanie vracajú. Niektorí novinári nedajú dýchať chlapovi, ktorý sa vložil celou svojou dušou do nesmierne ťažkého boja s dedičstvom birmovaných komunistov, v podmienkach hraničiacich s celosvetovou katastrofou. Bolo by hlúpe zamýšľať sa nad tým, kto má čistú, menej čistú či čiernošpinavú dušu - ťažko sa to meria. Porovnal ale niekto z týchto autorov s plnou vážnosťou čistotu úmyslov súčasného premiéra s nenažranosťou a zlobou bandy chrapúňov, ktorá tu rabovala ešte pred pár týždňami? Pochybuje niekto z vás, tvorcovia „dychberúcich“ titulkov o tom, že tento chlap a jeho elitný tím robia všetko pre to, aby nás všetkých nezožral vírus aj s celou našou budúcnosťou? Pochybujete snáď, že popri tom sa začínajú rodiť nesmierne ťažké systémové zmeny, ktorým by ste ešte pred pár týždňami sami neverili?

Ktorý z vás - akože objektívnych hľadačov akože pravdy - by vydržal aspoň týždeň všetky tie besné tlaky, ktoré dnešná vláda znáša denno-denne, non-stop, 24/7? Zo všetkých strán. A nielen tých politických...

Ťažko uveriť, že ste tak rýchlo zabudli na všetko, čo sa tu posledné roky dialo. Je vám naozaj jedno, že zvyšujete riziko zániku zúfalo krehkej nádeje na záchranu? Je vám jedno, že fúkate do tlejúcej pahreby, ktorá môže spáliť pozostatky optimizmu národa, čo sa od pádu komunizmu nestihol ešte poriadne nadýchnuť slobody a spravodlivosti? Nevadí vám, že svojimi falošnými tónmi hráte do nôt profesionálnym ufňukancom a pochybovačom, ktorí si svoje premúdrelé egá okamžite naladia na vaše žalospevy a budú ďalej šíriť skepsu a deštrukčnú malomyseľnosť? Neuvedomujete si, že brnkáte na hrdzavé struny falošného orchestra grázlov, ktorí by sa tak strašne potrebovali vrátiť na výslnie svojej beztrestnosti?

A prečo sa to deje? Že by čítanosť?

Tak ako väčšina povolaní, aj novinári sú v týchto čudných časoch pod existenčným tlakom – a nie je to iba kvôli výpadku reklám. Ak ale budú pokračovať vo svojom nechutnom naháňaní čítanosti bulvárnymi titulkami, ktoré potom musia obhajovať nepresvedčivou argumentáciou v texte, koledujú si o ďalšie problémy.

Môžu stratiť väčšinu mysliacich čitateľov, ktorí sa vrátia k nadávke z úvodu tohto textu. Alebo k iným, menej diplomatickým, o to viac „dychberúcim“. A bývalí redaktori si možno pôjdu vyskúšať, ako sa zarába na živobytie vykladaním tovaru, odvážaním smetí, či dezinfikovaním svedomia svojich bývalých šéfov.

Ťažko uveriť, že sa v niektorých redakciách šíri nová nákaza. Ešte ťažšie uveriť, že by určité médiá písali na objednávku šedých eminencií v pozadí vydavateľstiev. Ak je to tak, akýkoľvek pokus o dezinfekciu svedomia by bol plytvaním nedostatkových kvapalín. Ak je to tak, koledujú si takíto vydavatelia o problémy existenčné – o masovú stratu čitateľov a odchod z mediálnej scény.

Bez reklamy.